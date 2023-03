Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Großholbach - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, zwei Personen leicht verletzt ***Zeugen gesucht***

Großholbach (ots)

Am Montag, 27.03.2023, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Großholbach ein Verkehrsunfall zwischen zwei sich begegnenden PKW. In der Ortsmitte, in einer langgezogenen Kurve, kollidierten die beiden PKW derart heftig mit ihren Fahrzeugfronten, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Die jeweiligen Fahrer musste leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Die Polizei Montabaur bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich telefonisch unter 02602 9226-0 zu melden.

