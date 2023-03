Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wirges - Fahrt unter Medikamenteneinfluss ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots)

Am 28.03.2023 gegen 15:15 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei in Montabaur mit, dass vor ihr auf der L307 Höhe Selters in Richtung Mogendorf ein PKW starke Schlangenlinien fahren würde. Dieser würde immer wieder leicht nach rechts in den Grünstreifen und links auf die Gegenfahrbahn abkommen. Der PKW fuhr sodann über die L267, die L307 und Mogendorf nach Wirges, wo eine Funkstreifenwagenbesatzung den PKW anhalten und kontrollieren konnte. Hierbei wurde festgestellt, dass die 41-jährige Fahrzeugführerin sehr schläfrig war und keine Fahrerlaubnis besaß. Sie nahm offensichtlich verschreibungspflichtige Medikamente, welche nicht für die Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen sind.

Verkehrsteilnehmer, die 28.03.2023 zwischen 15:10 Uhr und 15:30 Uhr auf der Strecke von Selters nach Mogendorf und von Mogendorf in Richtung Wirges durch den PKW gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur unter 02602/9226-0 zu melden.

