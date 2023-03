Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Berufsinformationsstand auf dem Früh-im-Jahr-Markt in Hachenburg

Hachenburg (ots)

Am Samstag den 25.03.2023 wurde als Auftaktveranstaltung zum ersten Mal im Rahmen des Frühlingsmarktes in Hachenburg ein Berufsinformationsstand der Polizei Hachenburg angeboten. Zwei Polizeibeamtinnen standen für Fragen rund um den Polizeiberuf zur Verfügung. Trotz des nicht so erfreulichen Wetters wurde der Stand auch neben der Einstellungsberatung für Bürgergespräche von vielen Besuchern gut angenommen. Auch die Kleinsten hatten Spaß das Blaulicht und den Streifenwagen mal genauer und live in Augenschein zu nehmen.

Du interessierst dich für den Polizeiberuf und hast es am vergangenen Samstag nicht zum Informationsstand geschafft? Da können wir dir weiterhelfen, wenn du dir drei Tage in den Osterferien Zeit nimmst! Im Zeitraum vom 03. - 05.04.2023 haben Interessiere die Möglichkeit, exklusiv hinter die Kulissen der Polizeiinspektion Hachenburg zu schauen. Bekomme einen hautnahen Eindruck in den Polizeialltag und erfahre, welche verschiedenen Einheiten dort zusammenarbeiten. Als Höhepunkt findet am letzten Tag ein Ausflug auf den Campus der Hochschule der Polizei statt. Was musst du dafür tun? Melde dich bei uns an! Ansprechpartnerin ist Jessica Kremer: 02662-9558 242. Jetzt heißt es schnell sein, es sind nur noch wenige Plätze frei.

