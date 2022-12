Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221207.1 Kiel: Verkehrskontrollen in Kiel

Kiel (ots)

Am gestrigen Tage, 06.12.2022, fanden an verschiedenen Orten im Kieler Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Radfahrende statt. Neben diversen geahndeten Verstößen, fielen aber auch die vielen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf, die alles richtigmachten. Diese erhielten teilweise eine Nikolausüberraschung.

In der Zeit von 06:30 Uhr bis 12:30 kontrollierten Polizeibeamtinnen und -beamte des 2. Polizeireviers Kiel in der Innenstadt Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Elektrokleinstfahrzeuge. An den drei Kontrollorten Gutenbergstraße / Knooper Weg, Holtenauer Straße / Bergstraße und in der Holstenstraße stellten sie dabei elf Verstöße fest. Fünf Radfahrende und ein PKW Fahrer fuhren verbotswidrig durch die Fußgängerzone, zwei Radfahrende nutzten den Gehweg und drei fuhren ohne Licht. Aber positiv fielen die vielen Radfahrenden auf, bei denen nichts zu bemängeln war. Im Rahmen des Nikolaustages gaben die Beamtinnen und Beamten des 2. Polizeireviers kleine Präsente in Form von Klingeln, Katzenaugen und Reflektoren an Bürgerinnen und Bürger aus, welche sich ordnungsgemäß im Verkehr verhielten.

Fast zeitgleich führten Polizeikräfte des 4. Polizeireviers an Unfallschwerpunkten wie der Hörnbrücke, am Theodor-Heuss-Ring und der Alten Schwentinebrücke Verkehrskontrollen durch. Von 81 kontrollierten Radfahrenden verwarnten die Beamtinnen und Beamten 16 wegen Nichtbeachtung der Verkehrsflächennutzung. Acht Autofahrerinnen und Autofahrer hielten oder parkten auf Radwegen, was ebenfalls geahndet wurde. Insgesamt fiel auch bei dieser Kontrolle auf, dass der überwiegende Teil der Fahrräder in einem sehr guten Zustand war. Viele Radfahrerinnen und Radfahrer trugen einen Fahrradhelm und eine zusätzliche Warnweste.

Am Abend gab es in der Kaistraße in der Zeit von 17:00 bis 22:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle, durchgeführt vom 2. Polizeirevier. Von 80 kontrollierten Fahrzeugen wiesen zwölf technische Mängel auf. Ein PKW Führer wies einen Atemalkoholwert von 0,52 Promille auf und zwei Fahrzeugführer fuhren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Kräfte der Polizei fertigten entsprechende Anzeigen.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell