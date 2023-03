Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Flacht - Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Flacht (ots)

Am Sonntagabend, gegen 23:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion einen Pkw in der Hauptstraße in Flacht. Dabei wurde durch die Beamten zunächst festgestellt, dass der 40-Jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichenschilder mit gefälschten Siegeln und TÜV-Plakette versehen waren, also der Pkw nicht zugelassen war. Im Fahrzeug wurde zudem noch eine griffbereite Machete aufgefunden. Dem Pkw-Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell