Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Freilingen - Fahren unter Drogeneinwirkung

Freilingen (ots)

Am Sonntag, gegen 04:30 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Montabaur ein MOFA-Fahrer in der Jahnstraße in Freilingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser wurden bei dem 34-jährige Mann Auffälligkeiten festgestellt, die einen zeitnah zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln begründeten. Ein noch vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest konnte den polizeilichen Verdacht bestätigen. Dem Fahrer wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Er wird sich wegen seines Fehlverhalten zumindest ordnungsrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell