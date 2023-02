Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrer mit 1,5 Promille gestellt

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 11.02.2023 gegen 19.30 Uhr wurde auf der B104, zwischen Löcknitz und Bismark ein PKW Renault durch Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei kontrolliert. Während der Kontrolle des 69-jährigen deutschen Fahrers wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,5 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus in Pasewalk. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

