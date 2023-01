Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer beschädigt Heckscheibe bei Unfall

Jena (ots)

In der Weigelstraße ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Die 36-jährige Fahrerin eines Pkw Volvo befuhr die Weigelstraße in Richtung Rathausgasse. Hier musste sie verkehrsbedingt halten. Der dahinter befindliche 24-jährige Radfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Dabei ging die Heckscheibe zu Bruch und der junge Mann erlitt leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes. Einen Helm trug der Radfahrer nicht. Er musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell