LPI-J: Getunte Simson führt zur Anzeige

Weimar (ots) - In einer Wohnung eines Betreuten Wohnens kam es am Montagnachmittag zu einem Brand. Die gleichzeitige Inbetriebnahme von Toaster und Mikrowelle ließ diese in Brand geraten. Umgehend griffen die Flammen auf den gesamten Raum über. Die 95-jährige Bewohnerin verständigte den Hausmeister, der mit zwei Mitarbeitern den Brand löschen konnte. Die informierte Feuerwehr besorgte den Rest. Aufgrund der starken Rauchbildung in der Wohnung wurde die Frau zur ...

