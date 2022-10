Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6

Reilingen: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

BAB 6 / Reilingen (ots)

Am Samstagabend gegen 19.20 Uhr wurde auf der Autobahn BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim kurz vor der Tank- und Rastanlage Hockenheim Ost von einem Zeugen ein Schlangenlinien fahrender LKW gemeldet. Der aufmerksame Zeuge konnte beobachten, wie der LKW im Baustellenbereich von der Fahrbahn abkam und hierbei die Schutzplanke stark beschädigte. Im Anschluss setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Im weiteren Verlauf fuhr der LKW auf die BAB 61 in Richtung Speyer und stoppte seine Fahrt zwischenzeitlich auf einem dortigen Rasthof. Dort konnte der der 34-jährige Fahrzeugführer des LKWs stark schwankend auf dem Weg zurück zu seinem Fahrzeug durch die Streife der Autobahnpolizei angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 2,4 Promille. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Führen weiterer Kraftfahrzeuge wurde dem Mann untersagt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell