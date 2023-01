LPI-J: Verursacher gesucht

Apolda (ots) - Gestern gegen 14:15 Uhr ergriff der Ladendetektiv des Supermarktes in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda einen 42-jährigen Ladendieb. Der Mann steckte sich, ohne zu bezahlen eine Powerbank und diverse Lebensmittel ein. Die Polizei wurde zur Ermittlung der Identität hinzugezogen und der 42-Jährige erhielt eine entsprechende Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

