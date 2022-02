Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten Tür an Schule aufzuhebeln

Rees-Millingen (ots)

Unbekannte Täter versuchten, die Tür zu einem Abstellraum der Grundschule an der Hauptstraße zwischen Donnerstag (10. Februar 2022) um 16.00 Uhr und Freitag (11. Februar 2022) um 08.30 Uhr aufzuhebeln. Am Holzrahmen sowie an der Tür entstand Sachschaden, aber die Tür hielt stand. Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

