Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B104

Kölpin (LK MSE) (ots)

Am 11.02.2023 kam es gegen 14:45 Uhr auf der B104 auf Höhe des Parkplatzes bei Kölpin. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 20-jähriger deutscher Fahrzeugführer, von einem Parkplatz kommend, mit seinem PKW VW Golf auf die B104 in Fahrtrichtung Stavenhagen auf. Dabei übersah er den aus Richtung Stavenhagen kommend und in Richtung Malchin fahrenden einen 20-jährigen deutschen VW T4-Fahrer. In der weiteren Folge kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsmaßnahme kam es zu einer kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

