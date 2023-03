Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten, OT Zollhaus, B 274 - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ***Zeugen gesucht***

Hahnstätten (ots)

Am 24.03.2023 kam es gegen 15:30 Uhr auf der B274 zwischen Zollhaus und Katzenelnbogen, in einem unübersichtlichen Kurvenbereich, zu einem riskanten Überholmanöver. Hierbei wurde eine PKW Fahrerin von einer grünen Kawasaki überholt. Ein entgegenkommender PKW musste stark abbremsen und nach rechts lenken, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch das zu überholende Fahrzeug musste erheblich abbremsen. Die Polizeiinspektion Diez ermittelt nunmehr hinsichtlich des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

