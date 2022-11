POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Binnenschiff blockiert den Neckar nicht mehr- PM 2

Heidelberg-Weststadt (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, wurde die Polizei zu einer randalierenden männlichen Person in einem Einkaufsmarkt in der Kurfürsten-Anlage gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der 39-Jährige trotz Hausverbots in dem Einkaufsmarkt befand. Er zeigte sich bei der Kontrolle durch die Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen ...

mehr