Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: polizeilicher Einsatz überführte den Geschädigten auch noch als Täter in einem weiteren Verfahren

Nordhausen (ots)

Am Freitagnachmittag meldete sich die Mutter eines 26-jährigen Bleicheröders. Diese teilte der Polizei Nordhausen mit, dass ihr Sohn am gestrigen Donnerstag festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde. Nun soll in dessen Abwesenheit in seine Wohnung, welche in eimem Mehrfamilienhaus liegt, eingebrochen worden sein. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter gewaltsam die Wohnungstür samt Zwischentür aufgebrochen und die gesamte Wohnung durchwühlt haben. Auf Nachfrage gab die Mutter an, dass ihr Sohn ihr telefonisch mitteilte, dass sich in einem Regal in der Wohnung ein Zippblocktütchen mit unbekannter Menge Cannabis befinden müsste. Da dieses vor Ort nicht mehr aufgefunden werden konnte, muss davon ausgegangen werden, dass die unbekannten Täter die Drogen entwendet haben. Weiteres Beutegut konnte nicht festgestellt werden. Entsprechende Spurensicherungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Weiter wurde die entsprechende Anzeige wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl sowie eine weitere Anzeige gegen den Sohn der Mitteilerin, wegen Besitz illegaler Betäubungsmittel, gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell