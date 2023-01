LPI-NDH: Straftaten

Gehofen (ots) - Am 28.01.2023 wurde der Polizei gegen Mittag ein Verkehrsunfall in Gehofen gemeldet. Der Fahrer eines Pkw Renault hatte sein Fahrzeug in der Schönewerdaer Straße über Nacht geparkt. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Pkw und verließ unerlaubt die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen, Am Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 2000,-EUR. Zeugen, ...

