LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Der 20-jährige Fahrer eines Pkw Renault Clio befährt am Freitag, 27.01.2023 gegen 17:35 Uhr die B 247 aus Richtung Leinefelde kommend in Richtung Mühlhausen. An der Lichtzeichenanlage Abfahrt Dingelstädt hält der vorausfahrende 21-jährige VW Fahrer verkehrsbedingt an. Der Clio-Fahrer ist jedoch der Annahme, dass der VW-Fahrer die Ampel noch passieren wird und fährt nun auf den haltenden Pkw VW auf. An beiden Pkw entstehen Sachschäden. Personen werden nicht verletzt.

