Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Künftige Durchfahrtskontrollen in Kordel während der Baumaßnahmen

Kordel (ots)

Aufgrund einer Baumaßnahme in der Bahnhofstraße in Kordel, wurde ein Teil der Ehranger Straße und der Bahnhofstraße zu einer temporären Einbahnstraße eingerichtet. Dies bedeutet, dass Verkehrsteilnehmer aus Fahrtrichtung Ehrang oder Daufenbach kommend, die Ehranger Straße über den Bahnübergang in Richtung Kimmlingen, aufgrund des Durchfahrtsverbots, nicht mehr befahren dürfen. Die Einbahnstraßenregelung beginnt kurz vor dem Bahnübergang, sodass der Ramsteiner Weg noch aus Richtung Ehrang kommend, befahrbar wäre. Bereits in Trier-Ehrang wird auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen. Umleitungen sind entsprechend eingerichtet.

Da es in den letzten Tagen vermehrt zu gefährlichen Verkehrssituationen in Höhe des Bahnübergangs gekommen ist, wurden bereits am 25.10.2022 in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr gezielte Durchfahrtskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten 26 Verkehrsteilnehmer/-innen festgestellt werden, die verbotswidrig die Einbahnstraße befuhren. Bei der gestrigen Kontrolle wurden lediglich mündliche Verwarnungen ausgesprochen und darauf hingewiesen, dass bei weiteren Kontrollen gebührenpflichtige Verwarnungen auf die Verkehrsteilnehmer/-innen zukommen würden.

Am heutigen Morgen, 26.10.2022 zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr wurden erneut Kontrollen durchgeführt, wobei sechs Verkehrsteilnehmer/-innen verbotswidrig die Einbahnstraße befuhren. Diese wurden mit einem, vom Bußgeldkatalog vorgesehenen Betrag in Höhe von 50 EUR, gebührenpflichtig verwarnt.

Die Polizei Schweich weist darauf hin, dass während der Baumaßnahme regelmäßig gezielte Durchfahrtskontrollen stattfinden werden und Verstöße konsequent mit 50 EUR geahndet werden. Außerdem wird auf die Gefährlichkeit hingewiesen, wenn aufgrund verbotswidrigfahrender Verkehrsteilnehmer/-innen der entgegenkommende Verkehr auf den Bahngleisen zum Stehen kommt.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell