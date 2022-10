Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitsmessungen auf der L 160

Idar-Oberstein (ots)

An dem 24.10.2022 wurden auf der L 160 in der Nähe von Herrstein Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 70 km/h. Es konnten insgesamt 15 Fahrzeuge mit einer zu hohe Geschwindigkeit gemessen und kontrolliert werden. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug nach Abzug der Toleranz 100 km/h. Entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu halten, da Geschwindigkeit eine der häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle, bei denen schwere Verletzungen auftreten können, ist. Schützen Sie sich und alle weiteren Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell