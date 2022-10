POL-PDTR: Diebstahl von hochwertiger Baumaschine

Hermeskeil (ots) - In der Nacht von Sonntag den 23.10.2022 auf Montag den 24.10.2022 wurden in der Saarstraße in Neuhütten die Türen von zwei dort abgestellten PKW durch einen oder mehrere unbekannte Tatverdächtige aufgebrochen. Im Anschluss wurden Bargeld, Debitkarten und ein Bundespersonalausweis aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel.: 06503-91510, ...

mehr