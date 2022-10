POL-PDTR: Diesel aus LKW abgezapft

Trier (ots) - Am Fr, 21.10.2022 gegen 16:30 Uhr kam es in Temmels, in der Weinbergstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Insgesamt wurden dabei drei Täterinnen gesehen. Zwei Täterinnen klingelten an der Haustür, während die Dritte versuchte, das Küchenfenster hinter dem Haus aufzuhebeln. Nachdem die ...

mehr