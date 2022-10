Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Dieselkraftstoff und Baumaschinen auf Baustelle

Newel (ots)

In der Zeit von Dienstag, dem 25.10.2022, 17:00 Uhr und Mittwoch, dem 26.10.2022, 07:10 Uhr wurden auf dem Baustellengelände in der Aacher Straße in Newel von bisher unbekanntem Täter mehrere Baumaschinen und Dieselkraftstoff entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen wurden den Tanks eines Baggers, eines Radladers und eines Kompressors insgesamt ca. 500 l Dieselkraftstoff entnommen. Zudem wurde ein Metallcontainer aufgebrochen, aus dem eine Motorflex und zwei Kompressorhämmer entwendet wurden. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 4000,- Euro geschätzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

