POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses

Montabaur (ots) - Am 28.03.2023 gegen 15:15 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei in Montabaur mit, dass vor ihr auf der L307 Höhe Selters in Richtung Mogendorf ein PKW starke Schlangenlinien fahren würde. Dieser würde immer wieder leicht nach rechts in den Grünstreifen und links auf die Gegenfahrbahn abkommen. Der PKW fuhr sodann über die L267, die ...

mehr