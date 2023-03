Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsüberwachung in Wallmerod - Westerburg - Rennerod - Trunkenheit im Straßenverkehr

Westerburg (ots)

Am 28.03.2023 in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr konnten durch Verkehrskontrollen und in einem Fall durch einen aufmerksamen Bürger folgende Verkehrsdelikte aufgeklärt werden. In Wallmerod wurde ein 28 jähriger PKW Führer des Fahrens unter dem Einfluss von THC und ohne Führerschein überführt. Ebenfalls in Wallmerod wurde eine 35 jährige PKW Führerin des Fahrens unter dem Einfluss von Amfetamin überführt. Ihr Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. In Westerburg wurde ein 15 jähriger Rollerfahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis kontrolliert. Der Roller wurde durch den Jugendlichen nach so manipuliert, dass er 50 km/h fährt und somit fahrerlaubnispflichtig ist. In Halbs wurde ein 47 jähriger PKW Fahrer volltrunken kontrolliert. Er willigte nicht in einen Atemalkoholtest ein. Er versuchte sich in weiterer Folge gegen die Blutentnahme zu sperren. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der sofortigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

