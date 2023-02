Polizei Hagen

POL-HA: Einbrüche in Campingclub und Kanuverein an der Ruhr, Fahndung mit Hubschrauber ohne Erfolg

Hagen (ots)

Am Samstag Abend, 04.02.2023, kam es in den Abendstunden zu mehreren Einbrüchen in einem Campingclub und dem Kanuverein an der Ruhr bei Garenfeld. Mindestens zwei Täter brachen diverse Objekte in den Parzellen auf. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Täter flüchteten, als sie entdeckt wurden. Die Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verliefen ohne Erfolg. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hagen unter 02331/986-2066 entgegen.

M.S.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell