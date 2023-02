Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin erfasst Fußgängerin bei Abbiegevorgang

Hagen-Altenhagen (ots)

Donnerstag (02.02.) übersah eine 33-Jährige beim Abbiegen mit ihrem Ford eine Fußgängerin und erfasste diese. Gegen 08 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Auto die Fehrbelliner Straße und beabsichtigte in die Altenhagener Straße nach links abzubiegen. Die Hagenerin schilderte bei grüner Ampel langsam losgefahren zu sein. Zu diesem Zeitpunkt habe sie keine Fußgänger gesehen. Plötzlich sei es jedoch zum Zusammenstoß mit der 21-Jährigen gekommen. Trotz sofortiger Bremsung habe sie diese mit dem linken Scheinwerfer am rechten Bein touchiert. Die Fußgängerin fiel zu Boden. Sie war zügig aus Richtung der Fehrbelliner Straße in Richtung Spichernstraße gelaufen. Die 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde an der Unfallstelle durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Am Ford entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. (arn)

