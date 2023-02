Polizei Hagen

POL-HA: Einfache Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung bei häuslicher Gewalt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Donnerstag (02.02.) kam es in den Morgenstunden in einem Mehrfamilienhaus in Hohenlimburg zu einer häuslichen Gewalt. Eine Hagenerin erlitt leichte Verletzungen, nachdem ihr Lebensgefährte ihr bei einem Streit mit der Faust auf den Kopf geschlagen und ihr im gleichen Zug das rechte Knie in den Unterleib gestoßen hatte. Der 37-Jährige habe zudem im weiteren Verlauf die Wohnungseingangstür verschlossen und ihr ihren Schlüssel abgenommen, sodass sie diese nicht verlassen konnte. Ein Bekannter der Frau verständigt die Polizei über die Notlage der Hagenerin. In der Vergangenheit kam es bereits zu Polizeieinsätzen nach gewalttätigen Übergriffen. Der 37-Jährige erhielt eine Wohnungsverweisung, ein zehntägiges Rückkehrverbot sowie Strafanzeigen wegen einfacher Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung. (arn)

