BPOLI L: Erst sexuell belästigt, dann mit Messer angegriffen und zuletzt Bundespolizisten beleidigt und attackiert

Leipzig (ots) - Mit mehreren neuen Strafanzeigen brachte die Bundespolizei Leipzig einen 33-Jährigen am Samstagnachmittag in die JVA Leipzig. Der aus Dresden stammende polizeibekannte Mann wurde am Samstagnachmittag beim Diebstahl im Leipziger Hauptbahnhof erwischt. Er hatte in einem Geschäft Waren im Wert von ...

mehr