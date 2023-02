Polizei Hagen

POL-HA: Sechs Jugendliche verschaffen sich Zugang zum Wohnwagen eines 58-jährigen Mannes und flüchten anschließend - Polizeibeamte stellen die Tatverdächtigen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte stellten am Donnerstagnachmittag (02.02.2023) in der Innenstadt sechs jugendliche Täter, die sich zuvor unberechtigterweise Zutritt zu dem Wohnwagen eines 58-jährigen Hageners verschafft hatten. Gegen 13.40 Uhr wollte der Mann nach seinem Wohnanhänger in der Körnerstraße sehen. Als er dort ankam, erkannte er, dass die Scheiben von innen beschlagen waren und sich in dem Wohnwagen Personen aufhielten. Bei einem Versuch, die Tür zu öffnen, wurde diese von innen zugehalten. Nachdem er die Polizei alarmierte, liefen die Jugendlichen aus dem Wohnwagen heraus und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es den Polizeibeamten, alle sechs Personen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren zu stellen. Zwei von ihnen leisteten dabei Widerstand. Die Beamten brachten die Jugendlichen zur Polizeiwache, um alle Personalien festzustellen. Im Anschluss übergaben sie sie an eine Mitarbeiterin des Jugendamtes. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

