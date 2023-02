Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb führt Messer mit sich

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch (01.02.) gegen 15 Uhr erhielt ein 46-Jähriger eine Strafanzeige wegen schweren Ladendiebstahls. Der Mann hatte in einem Geschäft in der Freiligrathstraße aus einer Auslage zwei Fitness-Tracker genommen. Ein Ladendetektiv konnte beobachten, wie der Hagener anschließend die Verpackungen öffnete und sich die beiden Tracker anschließend in jeweils eine Tasche der Jacke steckte. Er nahm sich darüber hinaus weitere Ware, die er später an der Kasse bezahlte. Hinter der Kassenzone hielt ihn der Ladendetektiv auf und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der 46-Jährige ein Messer mit sich führte. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen schweren Ladendiebstahls. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell