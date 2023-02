Polizei Hagen

POL-HA: Frau begeht Verkehrsunfallflucht und wird von Polizei ausfindig gemacht

Hagen-Boele (ots)

Mittwoch (01.02.) beging eine 37-Jährige eine Verkehrsunfallflucht in der Hagener Straße. Die Frau war gegen 13.30 Uhr mit einem Volvo in den Mercedes eines 35-Jährigen gefahren. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wartete die Autofahrerin auf der Kapellenstraße in Richtung Pappelstraße vor einer roten Ampel. Sie stand hierbei auf dem rechten Fahrstreifen. Der 35-jährige Mercedes-Fahrer befand sich auf der linken Spur, um nach links in die Hagener Straße zu fahren. Als die Ampel auf grün wechselte, fuhren beide Fahrzeuge an. Der Volvo scherte leicht nach links aus und stieß mit dem Mercedes zusammen. Die 37-Jährige fuhr jedoch davon. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs.

Polizisten suchten im Nahbereich nach dem Volvo und konnten diesen geparkt auf der Feuerwehrzufahrt einer Schule in der Helfer Straße ausfindig machen. Das Auto war am linken Kotflügel und der Heckschürze zerkratzt, der Blinker beschädigt. Ein Teil des Kotflügels wurde durch den Unfall abgebrochen und konnte am Unfallort auf dem Boden liegend vorgefunden werden. Die Hagenerin schilderte den Polizisten, dass sie geglaubt habe lediglich gegen den Bordstein gefahren zu sein. Einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug habe sie nicht wahrgenommen. Daher sei sie weiter gefahren. An der Helfer Straße habe sie schließlich ein Passant auf den Unfall hingewiesen. Gerade als sie beabsichtigte zur Unfallörtlichkeit zurückzukehren, sei der Streifenwagen erschienen.

Die 37-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 5.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell