Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte setzen Papier im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Brand - Holztür fängt Feuer

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht von Mittwoch (01.02.2023) auf Donnerstag setzten bislang unbekannte Täter Papier in dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Haspe in Brand. Ein Bewohner des Hauses in der Enneper Straße alarmierte, gegen 00.00 Uhr, Feuerwehr und Polizei. Als die Beamten die Haustür öffneten, erkannten sie, dass das Treppenhaus bereits verraucht war. Im Erdgeschoss des Hauses brannte eine Zwischentür aus Holz. Ersten Ermittlungen zufolge zündeten Unbekannte vor dieser Tür liegendes Papier an. Beamte der Feuerwehr löschten das Feuer. Bei dem Brand wurde keiner der Bewohner verletzt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen noch am Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell