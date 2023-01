Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsunfall in der Paulsstadt - eine verletzte Person

Schwerin (ots)

Am 30.01.2023 gegen 15:00 Uhr kam es in der Schweriner Paulsstadt am Grunthalplatz zu einem Zusammenstoß zweier Busse. Während eines Abbiegevorgangs des 59-jährigen Fahrers eines Linienbusses kam es zu einer Berührung mit einem stehenden Reisebus. Dabei entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen. In Folge des Zusammenpralls erlitt ein Fahrgast im Reisebus leichte Verletzungen. Die 18-jährige Frau wurde anschließend in das Schweriner Klinikum verbracht. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu der Unfallursache aufgenommen.

