POL-HA: Einbruch in die Wohnung einer 89-jährigen Frau im Lennetal - Hagenerin befindet sich während der Tat in ihrer Wohnung

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstagabend (31.01.2023) in die Wohnung einer 89-jährigen Frau ein, während diese zu Hause war. In dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr saß die Frau in einem Zimmer ihrer Wohnung im Lennetal und sah fern. Als sie anschließend in ihr Schlafzimmer gehen wollte, stellte sie fest, dass die Zimmertür von innen abgeschlossen wurde. Bei einem Blick in das Wohnzimmer erkannte sie außerdem, dass ihre Schränke geöffnet wurden und ein zerbrochenes Sparschwein auf dem Boden lag. Die Seniorin kontaktierte ihre Angehörigen, die sofort die Polizei alarmierten. Die Beamten umstellten das Wohngebäude und leiteten eine Fahndung ein, die allerdings ohne Erfolg verlief. Eine Auflistung möglicher Beute steht noch aus. Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen am Tatort. (sen)

