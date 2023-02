POL-HA: Mann greift Polizisten der Landes- und Bundespolizei an

Hagen-Lennetal (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstagabend (31.01.2023) in die Wohnung einer 89-jährigen Frau ein, während diese zu Hause war. In dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr saß die Frau in einem Zimmer ihrer Wohnung im Lennetal und sah fern. Als sie anschließend in ihr ...

mehr