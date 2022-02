Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis - Vermisster nach großangelegter Suche nach Hinweis aus der Bevölkerung aufgefunden - PM Nr. 2

Sankt Leon-Rot (ots)

Der von einem Großaufgebot der Polizei unter Zuhilfenahme eines Hubschraubers gesuchte Vermisste aus dem Bereich Sankt Leon-Rot konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in einem Waldgebiet in hilfloser Lage aber ansprechbar aufgefunden werden. Er wurde im Anschluss zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

