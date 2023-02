Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebe nach mehreren Taten festgenommen

Hagen (ots)

Am Freitag, 03.02.2023, fielen einem Ladendetektiv in einem Kaufhaus in der Kabeler Straße zwei Männer auf, die er bereits in anderen Geschäften bei Ladendiebstählen beobachtet hatte. Hier versuchten die beiden Männer gemeinschaftlich Videospiele in Höhe einer vierstelligen Summe zu entwenden. Durchsuchungsmaßnahmen führten zum Auffinden weiteren Diebesgutes aus anderen Geschäften. Die beiden 38- und 49-jährigen Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hagen festgenommen.

