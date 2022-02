Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Einbruch in Bürokomplex

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Wochenende sind bislang unbekannte Täter in ein Bürokomplex in der Karlsruher Oststadt gewaltsam eingedrungen.

Zwischen Samstag 12:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr verschafften sich die Eindringlinge Zutritt in das Büro im Technologiepark in der Haid-und-Neu-Straße. Im Inneren öffneten sie Schränke und Schubladen und nahmen aufgefundene Bargeld sowie eine Kreditkarte an sich. Im Anschluss machten sich die Täter mit ihrer Beute in bislang unbekannter Höhe aus dem Staub.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist hierzu auf der Suche nach Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich des Technologieparks verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

