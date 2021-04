Polizei Bochum

POL-BO: Unfall beim Abbiegen: Mädchen (8) wird leicht verletzt

Bochum (ots)

Leichte Verletzungen trug ein achtjähriges Mädchen aus Bochum bei einem Verkehrsunfall in Werne davon. Ein Autofahrer (60, ebenfalls aus Bochum) war beim Abbiegen mit dem Kind zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich am frühen Mittwochnachmittag, 28. April, an der Kreuzung Werner Hellweg/Deutsches Reich. Der Autofahrer fuhr gegen 14 Uhr auf dem Werner Hellweg in Fahrtrichtung Dortmund und bog nach links in die Straße Deutsches Reich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Achtjährigen, die gerade zu Fuß die Fahrbahn der Straße Deutsches Reich in westliche Richtung überquerte.

Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Achtjährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell