Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Pärchen greift Fahrkartenkontrolleur an

Bietigheim-Bissingen (ots)

Eine 15-jährige Jugendliche hat zusammen mit ihrem 20 Jahre alten Freund am gestrigen Montagnachmittag (31.08.2020) gegen 15:00 Uhr am Bahnhof Bietigheim-Bissingen infolge einer Fahrscheinüberprüfung den Kontrolleur angegriffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn während einer Fahrscheinkontrolle in einer S-Bahn der Linie S5 zwischen Asperg und Bietigheim-Bissingen fest, dass das Paar den Zug offenbar ohne gültiges Ticket nutzte. Mit der Ankunft am Bietigheimer Bahnhof verließen die beiden Fahrgäste zusammen mit dem Prüfer die S-Bahn, wo dieser wohl deren Personalien aufnehmen wollte. Hierbei verhielt sich die bereits polizeibekannte 15-Jährige offenbar sehr aggressiv gegenüber dem Prüfer und soll ihm mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen sowie versucht haben, mit ihrem Fuß in den Genitalbereich zu treten. Den tritt wehrte der Kontrolleur offenbar durch Festhalten des Fußes ab, woraufhin er von dem 20-jährigen afghanischen Staatsangehörigen wohl gestoßen wurde und eine Rangelei am Bahnsteig entstand. Alarmierte Polizeibeamte trennte die Beteiligten, stellten deren Identitäten fest und kontaktierten die Erziehungsberechtigte der Minderjährigen. Die 15-Jährige sowie der 32 Jahre alte Kontrolleur erlitten durch den Vorfall leichte Schürfwunden. Gegen das Paar wird nun unter anderem wegen des Verdachtes der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen ermittelt.

