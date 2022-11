Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nächtliche Verkehrskontrollen führen zu mehreren Anzeigen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (30.11.2022) wurden durch Ludwigshafener Polizeikräfte bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet gleich vier Fahrzeugführer festgestellt, deren Fahrtauglichkeit nicht mehr gegeben war. In der Brunckstraße und der Carl-Friedrich-Gauß-Straße kontrollierten die Beamtinnen und Beamten zwei E-Scooter-Fahrer. Bei Beiden konnte der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Den beiden 26- und 28-jährigen Fahrern wurden jeweils in der Dienststelle Blutproben entnommen. Bei einem 29-jährigen Autofahrer wurden während einer Verkehrskontrolle in der Leuschnerstraße ebenfalls Hinweise auf Drogenkonsum erlangt. Auch diesem wurde eine Blutprobe entnommen. Alle drei Verkehrsteilnehmer erwarten Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Ein 56-jähriger Autofahrer musste sogar seinen Führerschein abgeben. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille gemessen. Nachdem dieser ebenfalls eine Blutprobe abgab, wurde seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

