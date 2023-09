Polizei Düren

POL-DN: Mit Pkw in Böschung gelandet

Jülich (ots)

Am späten Montagabend überfuhr ein 41-Jähriger aus Niederzier mit seinem Pkw den Kreisverkehr an der Landesstraße 264 Höhe Stetternich und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Er wurde leicht verletzt.

Gegen 23:37 Uhr befuhr der Niederzierer die L 264 aus Richtung Hambach kommend in Fahrtrichtung Welldorf. Nach eigenen Angaben verlor er kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr den hohen Bordstein des Kreisverkehrs und anschließend geradeaus in die Böschung, wo der Wagen mit einem Baum kollidierte und sich anschließend überschlug. Der 41-jährige wurde durch den Unfall mit einem Rtw leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzte Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

