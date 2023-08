Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrer am Unfall beteiligt - Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Montag, 21.8.2023, 16.15 Uhr ereignete sich auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer beteiligt war. Der 41-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg parallel zur Hammer Straße. Als er auf die Fahrbahn der Straße Am Röteringhof fuhr, stieß der Ahlener mit dem Auto einer 23-jährigen Ahlenerin zusammen und fiel auf die Motorhaube. Der 41-Jährige blieb unverletzt. Allerdings stellte sich bei der Verkehrsunfallaufnahme heraus, dass der Fahrradfahrer alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand. Deshalb ließen Polizisten dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.550 Euro.

