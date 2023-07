Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Mann bei Gartenarbeiten verletzt (03.07.2023)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Ein Mann hat sich bei Gartenarbeiten am Montagmittag verletzt. Der 75-Jährige holte mehrere unter einer an der Garagenwand stehenden Regentonne gelagerte Gartengeräte hervor. Dabei rutschte eine der vier Stützen der 800 Liter Wasser fassenden Tonne weg und kippte um. Der 75-Jährige geriet in der Folge zwischen den nahezu vollen Wassertank und die Garagenwand. Die mit 18 Mann ausgerückte Feuerwehr hob die schwere Regentonne an und befreite den Verletzten, der anschließend in ein Krankenhaus kam.

