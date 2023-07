Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Gartenhütte aufgebrochen und hochwertige Soundbox gestohlen (02.07.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Gartenhütte in der Gartenanlage Hardberg eingebrochen. Die Unbekannten traten die Tür der in der Verlängerung der Neugasse an einem Feldweg gelegen Hütte ein und beschädigten außerdem ein Fenster. Anschließend stahlen sie aus dem Inneren eine hochwertige Soundbox. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

