Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte greifen Radfahrer am Bahnübergang Hafenstraße an - Polizei sucht Zeugen (01.07.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, einen Radfahrer auf der Hafenstraße angegriffen und verletzt. Der 40-Jährige wartete mit seinem Rad an der abgesenkten Schranke am Bahnübergang. Währenddessen sprach ihn ein unbekannter Mann an der ihn, im sich entwickelnden Streitgespräch, schließlich vom Fahrrad stieß. Nachdem der 40-Jährige versuchte wieder aufzustehen, nahm ihn ein weiterer Begleiter des Angreifers in den Schwitzkasten und schlug mehrfach auf den Kopf des Mannes ein, so dass dieser zu Boden ging. Dort traten mehrere Männer auf den 40-Jährigen ein, bevor die Angreifer zu Fuß in Richtung Schweiz flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

