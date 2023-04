Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürnau - Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Samstag drang ein Unbekannter in zwei Gebäude in Dürnau ein.

Ulm (ots)

Zwischen 20 Uhr und 6.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zugang zu dem Jugendzentrum in der Straße Im Winkel. Er schlug mit einem Gipserbeil ein Fenster ein. Das hatte er zuvor in unmittelbarer Nähe aus einem unverschlossenen Schuppen entwendet. Nach dem der Unbekannte in den Jugendraum eingestiegen war, suchte er nach Brauchbarem. Unter der Theke fand er eine Geldkassette. Die nahm er mit. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Das Gipserbeil ließ der Einbrecher zurück. Das Polizeirevier Riedlingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Kinder- und Jugendeinrichtungen sind immer wieder Ziel von Einbrechern. Tipps zum Einbruchsschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch zu Ihnen vor Ort. Termine können über die Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

++++0679434 0679435

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell