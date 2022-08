Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Messer gedroht, Festnahme und Sicherstellung +++ An mehreren PKW Scheibenwischer abgeknickt +++ Werkzeug aus Caddy entwendet +++ Motorrad gestohlen +++ E-Roller-Fahrer mit mehreren Verstößen

Wiesbaden (ots)

1. Mit Messer gedroht, Festnahme und Sicherstellung, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Sonntag, 07.08.2022, 20:50 Uhr

(he)Gestern Abend wurde dem 1. Polizeirevier durch die Bundespolizei mitgeteilt, dass es auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sei. Beim Eintreffen der Beamtinnen und Beamten hielten sich fünf augenscheinlich stark alkoholisierte Männer vor Ort auf. Eine Überprüfung ergab Werte zwischen 0,35 und fast 3,5 Promille. Nachdem eine Bedrohung zunächst abgestritten wurde, konnte ein entsprechender Sachverhalt durch die Einsichtnahme in die Aufzeichnungen der Videoschutzanlage bestätigt werden. Ein beteiligter 42-Jähriger hatte einer ebenfalls kurzzeitig anwesenden Frau ein Messer vorgehalten; verletzt wurde jedoch niemand. Dieses Messer konnte bei einer Durchsuchung der Person aufgefunden und sichergestellt werden. Nachdem der stark alkoholisierte Tatverdächtige sich vor Ort aggressiv gab und den Anweisungen der Einsatzkräfte keine Folge leistete, wurde er mit auf eine Dienststelle mitgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen hatte sich der Mann wieder beruhigt, entschuldigte sich und wurde wieder entlassen.

2. An mehreren PKW Scheibenwischer abgeknickt, Wiesbaden, Marcobrunnerstraße, Kiedricher Straße, Dotzheimer Straße, Sonntag, 07.08.2022, 07:50 Uhr

(he)Am Sonntagmorgen war im Rheingauviertel in Wiesbaden ein 56-jähriger Mann unterwegs und beschädigte an mindestens 13 Fahrzeugen die Scheibenwischer. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Gegen 08:00 Uhr fiel der Mann Passanten auf, welche die Polizei verständigten. Ein Zeuge folgte dem Täter, beobachtete sein Tun und teilte der Polizei fortwährend seinen Standort mit. Die entsandte Streife konnte einen Mann, dessen Aussehen mit der Täterbeschreibung übereinstimmte, an der Einmündung Marcobrunnerstraße, Rauenthaler Straße antreffen. Dieser stritt sein Tun zunächst ab, Zeugen identifizierten ihn jedoch als den Sachbeschädiger. Bei den beschädigten Pkw handelt es sich unter anderem um Fahrzeuge der Hersteller VW, Skoda, Daimler, Ford oder Renault. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Werkzeug aus Caddy entwendet,

Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, Freitag, 05.08.2022, 18.00 Uhr bis Samstag, 06.08.2022, 14:00 Uhr

(ps) In der Zeit vom vergangenen Freitagabend bis vergangenen Samstagnachmittag drangen Unbekannte in einen VW Caddy ein, welcher in der Prinzessin-Elisabeth-Straße in Wiesbaden abgestellt war. Nachdem die Täter die Scheibe der rechten Hecktür eingeschlagen und sich so Zugang zum Pkw verschafft hatten, entwendeten sie Werkzeuge und Sportschuhe im Wert von 5000EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Tel.: 0611/345-0 zu melden.

4. Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Coulinstraße, Samstag, 06.08.2022, 11.00 Uhr bis Samstag, 06.08.2022, 17.00 Uhr

(ps) Unbekannte Täter haben am vergangenen Samstag ein Motorrad von einem Parkplatz in der Coulinstraße in Wiesbaden entwendet. Der Eigentümer stellte seine schwarze Suzuki gegen 11:00 Uhr ab. Als er gegen 17:00 Uhr wieder zurückkehrte, war das Motorrad verschwunden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesbaden unter der Tel.: 0611/345-0 zu melden.

5. E-Roller-Fahrer mit mehreren Verstößen, Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, Samstag, 06.08.2022, 20:30 Uhr

(he)Am Samstagabend stürzte ein E-Roller-Fahrer auf der Biebricher Allee und verletzte sich hierbei. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurden mehrere Verstöße des 34-jährigen Wiesbadeners festgestellt. Der Rollerfahrer war gegen 20:30 Uhr aus Richtung Innenstadt in Richtung Biebrich unterwegs, als er den eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über sein Gefährt verlor und zu Boden stürzte. Hierbei verletzte er sich an der rechten Körperhälfte, konnte das Krankenhaus jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann mit knapp 1,5 Promille alkoholisiert war. Anzeichen eines vorangegangenen Betäubungsmittelkonsums wurden ebenfalls festgestellt. Unabhängig davon wurden bei ihm Drogen aufgefunden. Die Alkoholisierung und der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums zogen eine Blutentnahme nach sich. Zu guter Letzt brachte eine entsprechende Überprüfung zum Vorschein, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht auf diesen Roller ausgegeben war.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell