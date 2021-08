Polizei Mettmann

POL-ME: Ladendieb stößt Verkäuferin zur Seite - Polizei ermittelt - Hilden - 2108140

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (26. August 2021) hat ein bislang noch unbekannter Ladendieb in der Filiale einer Drogeriemarkt-Kette an der Hildener Mittelstraße Parfüm entwendet und bei seiner Flucht eine Angestellte zur Seite geschubst. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Täter.

Das war geschehen:

Gegen 16:55 Uhr bemerkte eine Kundin einen Mann in dem Drogeriemarkt, der sich in verdächtiger Art und Weise zwischen den Regalen bewegte. Als der Mann beim Parfümregal stand, konnte sie sehen, wie sich dieser zwei Parfüm-Flaschen im Wert von je rund 40 Euro unter die Jacke steckte und damit ohne zu bezahlen aus dem Laden gehen wollte.

Daraufhin sprach die Frau eine Verkäuferin an, woraufhin sich diese dem Mann in den Weg stellte. Daraufhin schubste dieser sie zur Seite, ehe er über die Straße "Am Kronengarten" in Richtung "Kirchhofstraße" davonrannte. Die glücklicherweise nicht verletzte Angestellte alarmierte nun die Polizei, welche wenig später am Einsatzort eintraf, den Täter im Rahmen einer Fahndung jedoch leider nicht mehr antreffen konnte.

Zu ihm liegt die folgende Täterbeschreibung vor:

- männlich - kräftige Statur - etwa 35 Jahre alt - kurze blonde, evtl. rötlich-blonde Haare - dunkelblonder Bart (unter einer OP-Maske erkennbar) - trug ein weit geschnittenes schwarzes T-Shirt mit einem "Adidas-Aufdruck" unter einer dunklen Sweatshirt-Jacke sowie eine schwarze Jogginghose

Die Polizei fragt:

Wer hat diesen räuberischen Diebstahl beobachtet oder kann weitere Angaben zum Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell